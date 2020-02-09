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Hayırseverler mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

Osmaniye'de iki hayırsever, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 3 bin 500 lira borcun tamamını ödedi.
 09 Şubat 2020 16:51
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Hayırseverler mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

Osmaniye'de Osman ve Sevgi Dal çiftine ait, 7 Ocak Mahallesi'ndeki iş yerine gelen iki kişi, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediklerini söyledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, defterde yazan borçlar için ödeme yaptı.

Bakkal Osman Dal, iş yerinin camına, "Değerli müşterilerimiz, veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 7 Şubat'ta ödenmiştir. Hayırseverlere teşekkür ederiz." yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanına gelen iki kişinin mahalle sakinlerinin veresiye defterindeki borç miktarını sorduğunu söyledi.

Defterdeki borcun 3 bin 500 lira çıktığını anlatan Dal, şunları kaydetti:

"İki hayırsevere çay ikram ettik. Mahalledeki vatandaşların borcunu hesaplayıp söyledik. 'Biz biraz daha fazla vereceğiz' dediler. İçlerinden biri araca gitti ve bir çanta dolusu parayla döndü. 'Şansınıza nakit kalmadı, avro vereceğiz' dedi. Borçlar 516 avro civarında tuttu. Fakat bize 1000 avro vereceklerini, kalan parayla da ihtiyaç sahiplerine kendileri adına yardımda bulunmamızı istediler. Biz de gıda paketleri hazırlayarak dağıtıyoruz. Çoğunu dağıttık, az bir kısmı kaldı. Onu da dağıtacağız."

Dal, veresiye defterinde borcu bulunan mahalle sakinlerine durumu anlattığında kimsenin inanmadığını ve şaka sandıklarını belirtti.

Sevgi Dal da hayırseverlere, "Türkiye'nin farklı illerinde insanların borçlarını kapatanlar siz misiniz?" diye sorduğunu, onların da "Hayır, biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz." yanıtını verdiklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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