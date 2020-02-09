1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 aylık bebeğin ölümüne ilişkin suç duyurusu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmalleri olduğu iddiasıyla doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
 09 Şubat 2020 17:06
Yazdır
17 aylık bebeğin ölümüne ilişkin suç duyurusu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmalleri olduğu iddiasıyla doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bebeğinin mezarı başında gazetecilere açıklama yapan Nejla Çetin, kızı Sevgi'nin lösemi tanısı konularak 22 Aralık 2019'da hastaneye yatırıldığını söyledi.

Tedavi süresince bebeğe iyi bakılmadığını ve hijyen kurallarına uyulmadığını öne süren Çetin, 12 Ocak'ta kızının fenalaştığını anlattı.

Hasta bebeğin önce odasının değiştirildiğini ardından da yoğun bakıma alındığını ileri süren Çetin, "Kızımın ciğerlerinin enfeksiyon kaptığı ve durumunun ciddi olduğu söylendi. Sonuç olarak ilgilenmediler. Onlara iyi olmadığını söyledim. İlgilenseydiler, tahlillerine baksalardı enfeksiyon olduğunu anlarlardı ama hiçbir şekilde ilgilenmediler." ifadesini kullandı.

Çetin, kızının ölümünde ihmalleri olduğunu düşündüğü doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadir Şeker için kampanya başlatıldı
09 Şubat 2020 18:31		 Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı
09 Şubat 2020 18:16
Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi
09 Şubat 2020 17:41		 Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
09 Şubat 2020 17:36
Öğrenciler Vali'yi sosyal medyada ikna etmeye çalıştı
09 Şubat 2020 17:26		 Hayırseverler mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi
09 Şubat 2020 16:51
Yarışmacının cevap veremediği soru tepkiye sebep oldu
09 Şubat 2020 16:36		 Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
09 Şubat 2020 16:31
Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli
09 Şubat 2020 16:21		 Kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı
09 Şubat 2020 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Bakan Kurum, depremzedeler için projelerini anlattı18:49 - Eğitime kar engeli... 19 şehirde okullar tatil18:44 - Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı18:40 - İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi18:36 - Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı18:31 - Kadir Şeker için kampanya başlatıldı18:26 - Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara18:21 - KKTC Cumhurbaşkanı: Sözlerimin arkasındayım18:16 - Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı18:11 - TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama
18:06 - Bakan Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi18:01 - İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor17:56 - Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı17:51 - Ordu'da 33 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor17:46 - Oto ekspertizde 'hizmet yeterlilik belgesine' dikkat!17:41 - Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi17:36 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor17:31 - 'Kar kaplanları' gece gündüz görev başında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
Eğitime kar engeli... 19 şehirde okullar tatil
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Amerikan History x 1
Hayat dersi 1
çizgi film 1
Kendini inşa etmek 1
enişte biraz daha kokakola koysana 1
muz 2
parazit 1
Fight Club 1
Mavi 2
Damat istifa 2
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam