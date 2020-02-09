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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Kentte 5 bin 701 konutun ağır, 8 bin 783 konutun ise az hasarlı olduğu belirlendi- Battalgazi'de 89, Doğanyol'da 132, Kale'de 12, Pütürge'de 28, Yeşilyurt'ta ise 2 binanın acil yıkılacağı bildirildi
 09 Şubat 2020 17:16
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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 bin 701 konutun ağır, 8 bin 783 konutun az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Pütürge'de 1799, Battalgazi'de 1418, Kale'de 1388, Doğanyol'da 734, Yeşilyurt'ta ise 362 olmak üzere 5 bin 701 konutun ağır hasarlı olduğu ifade edilen açıklamada, Battalgazi'de 89, Doğanyol'da 132, Kale'de 12, Pütürge'de 28, Yeşilyurt'ta ise 2 binanın acil yıkılacağı bildirildi.

Ayrıca, Battalgazi'de 4 bin 884, Pütürge'de 1285, Yeşilyurt'ta 905, Kale'de 1065, Doğanyol'da ise 644 olmak üzere toplam 8 bin 783 konutun az hasarlı olduğu kaydedildi.

Deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

- 11 milyon 148 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı

Açıklamada, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 237 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 185 bin lira, 798 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 8 milyon 778 bin lira, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 219 kiracıya 1 milyon 77 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 11 milyon 158 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği, çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusunun katıldığı aktarılan açıklamada, hasar tespiti için ise 90 ekipte 190 teknik personelle sahada çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 3 bin 875 haneye 3 bin 875 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 646 battaniye, 5 bin 704 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 41 bin 129 gıda kolisi, 14 bin 846 hijyen paketi, 4 bin 453 giyim malzemesi desteği sunuldu. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtıldı. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun bulunmuyor."
Anadolu Ajansı
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