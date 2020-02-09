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Sanal bahis operasyonunda biri polis 3 tutuklama

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü sanal bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden aralarında bir polisin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
 09 Şubat 2020 17:21
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Sanal bahis operasyonunda biri polis 3 tutuklama

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü sanal bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden aralarında bir polisin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan ve kolay para kazanma vaadi ile kandırarak vergi kaybına sebebiyet vererek kamuyu zarara uğratan şebekenin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında delillendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte 17 şahsa yönelik eş zamanlı olarak 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonucu 2 şüphelinin daha kimliğine ulaşıldı. Gözaltına alınan toplam 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. 19 şüpheliden 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, aralarında bir polisin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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