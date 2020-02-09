Öğrenciler Vali'yi sosyal medyada ikna etmeye çalıştı
|09 Şubat 2020 17:26
|Yazdır
Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medyada, kar tatili talebinde bulunan öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi.
Samsun'da kent merkezine uzun bir aradan sonra yağan kar çocuklar tarafından sevinçle karşılanırken bazı öğrenciler kar nedeniyle okulların tatil edilmesi için sosyal medyadan Vali Kaymak'a mesajlar gönderdi.
Vali Kaymak, kar tatili bekleyen ve "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum." mesajını paylaşan öğrenciye, meteorolojik duruma göre bir açıklama yapacaklarını belirterek bugün için kendisine iyi eğlenceler diledi.
Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim." mesajını paylaştı.
Vali Kaymak'ın öğrenciye cevabı ise, "Yiğit Kaan'ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım." oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadir Şeker için kampanya başlatıldı
09 Şubat 2020 18:31
|Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı
09 Şubat 2020 18:16
|Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi
09 Şubat 2020 17:41
|Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
09 Şubat 2020 17:36
|17 aylık bebeğin ölümüne ilişkin suç duyurusu
09 Şubat 2020 17:06
|Hayırseverler mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi
09 Şubat 2020 16:51
|Yarışmacının cevap veremediği soru tepkiye sebep oldu
09 Şubat 2020 16:36
|Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
09 Şubat 2020 16:31
|Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli
09 Şubat 2020 16:21
|Kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı
09 Şubat 2020 16:16