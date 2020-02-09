Oto ekspertizde 'hizmet yeterlilik belgesine' dikkat!

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ikinci el araç alımlarında aracın geçmişinin ve mevcut durumunun öğrenilmesi amacıyla mutlaka ekspertiz hizmeti alınması gerektiğini belirterek, "Alıcılar, yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan ekspertiz hizmeti almalarını öneriyoruz." dedi.

Ayözger, AA muhabirine, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aracın geçmişinin ve mevcut durumunun öğrenilmesi amacıyla mutlaka ekspertiz hizmeti alınması gerektiğini vurgulayan Ayözger, alıcıların yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabildiklerini anlattı.

Ayözger, ikinci el araç alımlarında özellikle aracın kilometresinin (km) düşürülüp düşürülmediği ve yanlış hasar kaydı bilgisi gibi konuların ekspertiz esnasında yapılan testlerde yanıt bulduğu için ekspertiz yaptırmadan araç alınmaması gerektiğini belirterek, istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan ekspertiz hizmeti almalarını önerdiklerini ifade etti.

"Aracın anlık ve güncel durumu hakkında tespitler yapılabiliyor"

Araca ekspertiz yatırmanın önemine işaret eden Ayözger, şunları kaydetti:

"İkinci el otomobillerle ilgili en büyük sorun, aracın kaza, tamir ve bakım geçmişi hakkında yeterli bilgiye sahip olunmamasıydı. Artık ikinci el araç satın alırken de güvenilir bir firmadan ekspertiz raporu alınabileceği için bu kaygılar tamamen ortadan kalkıyor. Oto ekspertiz sayesinde aracın anlık ve güncel durumu hakkında tespitler yapılabiliyor. Ekspertiz raporunda, aracın kaza geçmişi, değişen parçaları ve benzer bilgileri görüldüğü için alıcılar artık araçlarını güvenle satın alabiliyor. Alıcıların, almayı düşündükleri araçları kendi istedikleri, güvendikleri ve TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi almış ekspertiz merkezlerine götürmelerini tavsiye ediyorum. Bu sayede sonraki süreçte karşılaşılabilecek kötü sürprizler önlenebilecektir."

"Sektörümüzde kurumsallaşma yolunda atılacak adımlar sekteye uğratılıyor"

Ozan Ayözger, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'e de değindi. Yeni yönetmeliğin 2. el araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl satılacağını düzenlerken, alıcıların da aldıkları araçları daha iyi tanımalarına olanak sağladığını aktaran Ayözger, "Alıcıların bu haklarını bilerek alacakları araçları kendi istedikleri ve güvendikleri TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi almış ekspertiz merkezlerine götürmelerini tavsiye ediyorum. Bu sayede sonraki süreçte yaşanabilecek kötü sürprizler önlenebilecektir." diye konuştu.

Yeni yönetmeliğin yürürlük tarihinin ertelendiğini bildiren Ayzöger, şunları kaydetti:

"Üzülerek belirtmek isterim ki yönetmeliğin yürürlük tarihinin dördüncü kez ertelenmiş olması, sektörümüzdeki kurumsallaşma sürecini geciktiriyor ve tüm paydaşlara zarar veriyor. Uyum sürecinde sorun yaşayan şahıs ve firmaların otoriteler üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskı nedeniyle sektörümüzde kurumsallaşma yolunda atılacak adımlar sekteye uğratılıyor. Aynı yönetmeliğin 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren ekspertiz ile ilgili maddesinde, herhangi bir erteleme mevcut değil. TSE'den yetki belgesi almış ekspertiz merkezi sayısının istenen seviyeye ulaşmamış olması sebebiyle uygulanan geçiş sürecinde, noterlerde satış işlemleri ekspertiz raporu olmadan da tamamlanabiliyor. Bu geçiş sürecinin bir an önce tamamlanması, ikinci el araç ticaretinde aranan şeffaflık ve güven ortamının oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır."