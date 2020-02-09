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Ordu'da 33 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor

Ordu'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahallelere enerji verilemediği, bazı mahallelerde de ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde sorun yaşandığı belirtildi.
 09 Şubat 2020 17:51
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Ordu'da 33 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor

Ordu'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahallelere enerji verilemediği, bazı mahallelerde de ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde sorun yaşandığı belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkisini artırarak sürdüğü ifade edildi.

Yoğun yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 33 mahallemize enerji verilememektedir. Sekiz mahallemizle haberleşme sağlanamamaktadır. İlimizde aralıklı olarak süren kar yağışlarının, bugün akşam saatlerinde kıyı kesimlerde daha yoğun olmak üzere pazartesi sabah saatlerine kadar il genelinde devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsünün soğuk hava nedeniyle erimemesi ve üzerine 5 ile 10 santimetre civarında taze kar eklenmesi beklendiğinden sahil kesiminde 25-35 santimetre, yüksek kesimlerde bir metreye yaklaşan kar kalınlıklarının olacağı tahmin edilmektedir."

Açıklamada, kar nedeniyle kıyı kesimleri de dahil olmak üzere buzlanma ve görüş mesafesinde düşme yaşanacağına dikkat çekilerek, gece sıcaklıklarının sahil kesiminde sıfırın altında 7, orta kesimlerde sıfırın altında 15, 1500 rakım üzerinde yer yer sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ve gerekli önlemleri almadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.
Anadolu Ajansı
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