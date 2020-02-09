Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı
|09 Şubat 2020 17:56
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkılması esnasında bir işçinin bayrak hassasiyetini gösteren videoyu paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkımı esnasında bir işçinin balkonda bulunan bayrağı fark etmesi üzerine, bayrağı alarak polis ekiplerine teslim ettiği videoyu paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:
"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızın ışığı yeter."
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