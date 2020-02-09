İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor
|09 Şubat 2020 18:01
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, zırhlı askeri ambulans ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından 10 tırdan indirilen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 5 tırlık kurşun geçirmez akordiyon bariyer de takviye edildi.
- Hatay sınırında askeri hareketlilik
İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir kargo uçağı, Hatay Havalimanı'na iniş yaptı.
Zaman zaman bölgede askeri helikopterler de uçuş yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı
09 Şubat 2020 18:44
|Deprem bölgesi vergide 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi
09 Şubat 2020 14:57
|'Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı'
09 Şubat 2020 14:05
|Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza
09 Şubat 2020 12:56
|Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
09 Şubat 2020 11:27
|'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
09 Şubat 2020 11:18
|Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
09 Şubat 2020 10:02
|'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor
09 Şubat 2020 09:31
|Sessiz çığlığı devlet duydu
09 Şubat 2020 09:10
|Deprem fırsatçısına askeri önlem
09 Şubat 2020 08:55