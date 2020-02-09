Bakan Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'daki hayırseverlerle buluştu.
|09 Şubat 2020 18:06
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'daki hayırseverlerle buluştu.
Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Selçuk daha sonra, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.
Selçuk'a burada Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları ile milletvekilleri eşlik etti.
Daha sonra Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
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