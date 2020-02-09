TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama
|09 Şubat 2020 18:11
|Yazdır
Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği konut, okul ve sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarının tespit edilmediği bildirildi.
TOKİ'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlıklı bir habere yer verildiği belirtildi.
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hatırlatıldığı açıklamada, "Deprem sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak kendi teknik birimlerimizce yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarı tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu tespitlerimiz haricinde Elazığ Fırat Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden ilave inceleme talep edip bu incelemeleri yaptırdık. Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu durum bu şekildeyken, hiçbir teknik inceleme yapmadan, hatta söz konusu okula gitmeden, söylentilere dayalı beyanat veren Oda Başkanı ve buna dayalı haber yapan bazı basın kuruluşlarını kınıyor daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KİPTAŞ riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa çıkacak
08 Şubat 2020 13:21
|Türkiye'de 9,6 milyon konut DASK güvencesi altında
08 Şubat 2020 11:26
|Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
07 Şubat 2020 11:59
|Bir banka konut faizlerini yüzde 0,95'e indirdi
07 Şubat 2020 11:41
|Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne?
07 Şubat 2020 10:06
|Faizsiz sistemle 300 bin lira cepte
06 Şubat 2020 18:55
|'Konut alırken banyoyu değil kalitesini sorgulayın'
05 Şubat 2020 23:53
|Hazine 4,4 milyar lira borçlandı
04 Şubat 2020 15:19
|Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü
03 Şubat 2020 16:30
|Milyonlarca kiracının, kira zam oranları belli oldu
03 Şubat 2020 14:59