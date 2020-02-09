1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama

TOKİ: "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak kendi teknik birimlerimizce yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarı tespit edilmemiştir"
 09 Şubat 2020 18:11
Yazdır
TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama

Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği konut, okul ve sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarının tespit edilmediği bildirildi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlıklı bir habere yer verildiği belirtildi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hatırlatıldığı açıklamada, "Deprem sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak kendi teknik birimlerimizce yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarı tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tespitlerimiz haricinde Elazığ Fırat Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden ilave inceleme talep edip bu incelemeleri yaptırdık. Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu durum bu şekildeyken, hiçbir teknik inceleme yapmadan, hatta söz konusu okula gitmeden, söylentilere dayalı beyanat veren Oda Başkanı ve buna dayalı haber yapan bazı basın kuruluşlarını kınıyor daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KİPTAŞ riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa çıkacak
08 Şubat 2020 13:21		 Türkiye'de 9,6 milyon konut DASK güvencesi altında
08 Şubat 2020 11:26
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
07 Şubat 2020 11:59		 Bir banka konut faizlerini yüzde 0,95'e indirdi
07 Şubat 2020 11:41
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne?
07 Şubat 2020 10:06		 Faizsiz sistemle 300 bin lira cepte
06 Şubat 2020 18:55
'Konut alırken banyoyu değil kalitesini sorgulayın'
05 Şubat 2020 23:53		 Hazine 4,4 milyar lira borçlandı
04 Şubat 2020 15:19
Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü
03 Şubat 2020 16:30		 Milyonlarca kiracının, kira zam oranları belli oldu
03 Şubat 2020 14:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Bakan Kurum, depremzedeler için projelerini anlattı18:49 - Eğitime kar engeli... 19 şehirde okullar tatil18:44 - Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı18:40 - İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi18:36 - Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı18:31 - Kadir Şeker için kampanya başlatıldı18:26 - Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara18:21 - KKTC Cumhurbaşkanı: Sözlerimin arkasındayım18:16 - Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı18:11 - TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama
18:06 - Bakan Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi18:01 - İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor17:56 - Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı17:51 - Ordu'da 33 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor17:46 - Oto ekspertizde 'hizmet yeterlilik belgesine' dikkat!17:41 - Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi17:36 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor17:31 - 'Kar kaplanları' gece gündüz görev başında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
Eğitime kar engeli... 19 şehirde okullar tatil
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çikolata 2
Güven 1
asansör 2
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 1
içinden gelmek 1
muz 2
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 3
enişte biraz daha kokakola koysana 1
Meşhur erkek yalanları 4
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam