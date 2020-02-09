Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara
|09 Şubat 2020 18:26
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmalarına ara verildi.
Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağı, ekipler tarafından vinç yardımıyla parçalara ayırdı.
Vince bağlanan küçük kanatlar elektrikli testereyle kesildi. Uçağın motoru ve iki tekerleği de gövdeden ayrıldı.Uçaktan ayrılan parçalar enkazın yanında toplandı.
Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan yolculara ait eşyalar da görevlilere teslim edildi.
Ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek.
Türkiye'ye gelen ABD'nin sivil havacılık otoritesiyle Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyetin enkazdaki incelemelerini tamamlamasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına dün başlanmıştı.
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