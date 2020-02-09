Kadir Şeker için kampanya başlatıldı

Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D.'yi dövdü. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti. Özgür Duran da, Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti. Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için kullandığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

KADININ ÇIĞLIĞINI DUYAN TEK BENDİM

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi. Kadir Şeker ifadesinde "Olay günü kütüphaneden çıkıp eve gidiyordum. Yürüyüş yolumdaki parkta bir adam kadını dövüyordu. Kadının çığlıklarını duyan tek bendim, etrafta kimseler yoktu. Karnımda açtı bir an önce eve gitmek istiyordum ama kadının çığlıklarına dayanamadım. Kadını döven adama 'Ayıp değil mi gücün kadına mı yetiyor' dedim. Bana bağırarak 'Karım değil mi lan sana ne' dedi. Bana bağırıp küfür ve hakaret ediyordu. Üstüme gelip yumruklamaya başladı. Yüzüme o kadar çok vurdu ki hatırlamıyorum'' dedi.

BENİ TAKİP ETTİ Mİ DİYE SÜREKLİ PENCEREDEN BAKTIM

İfadesinde olay yerinden kaçtıktan sonra, kendisini takip etmiş olabileceğini düşünerek sürekli pencereden baktığını söyleyen Kadir Şeker, "Boğazımı sıkmaya başlayınca geriye kaçtım. Kaçmak istiyordum, boğazımı bırakmıyordu. Bir süre nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı açıp geri gitmeye çalışırken ayakkabımın topuğu takılınca yere düştüm. Adam da benimle beraber yanıma düştü. Adam düşünce elim acıdı. Bir anda kurtulup eve gittim. Eve geldiğimde sürekli pencereden bakıyordum, acaba beni takip edip evimi öğrenmiş olabilir mi? Eve gelebilir mi? diye. Sonra adamın öldüğünü öğrendim ''dedi.

BENİ KURTARMAYA GELDİ

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker de oğlu adliyeye sevk edildiği sırada yaptığı açıklamada "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Hayali doktor olmaktı. Kadını kurtarmaya gittiğinde bu olay yaşanmış" dedi

KADİR ŞEKER İÇİN TWİTTER'DA KAMPANYA

Kadir Şeker tutuklandıktan sonra, aralarında Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Zülfi Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar '#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya twitterda dün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Bugün de Twitter'da "#kadirsucsuzdur" etiketiyle sürdürülen kampanya yine Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.