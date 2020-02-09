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İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi

Bursa'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak okullar arasında yer alan Başaran İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmeye başladı. Bu duruma tepki gösteren veliler, okulun ilkokula göre uygun olmadığını ve liseli öğrencilere göre dizayn edildiğini söyledi.
 09 Şubat 2020 18:40
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İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi

Bursa'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak okullar arasında yer alan Başaran İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmeye başladı. Bu duruma tepki gösteren veliler, okulun ilkokula göre uygun olmadığını ve liseli öğrencilere göre dizayn edildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinde Bursa'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 24 okulun yıkılmasına karar verdi. Başaran İlköğretim Okulu da bu listede yer alınca, öğrenciler Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmeye başladı. Okul ikili sisteme geçerken, sabah lise öğrencileri, öğleden sonra ise ilkokul öğrencileri öğrenim görüyor. Liseli öğrencilerin çıkış saati ile ilkokul öğrencilerin giriş saatinde ise okul önünde büyük yoğunluk oluşuyor. Yaklaşık bin ilkokul öğrencisi okula gelirken aliler ise bu duruma tepkili. Okulun sıra, tuvalet gibi her bölümünün lise öğrencilerine göre dizayn edilmiş olduğunu ifade eden veliler, çocuklarının başka bir okula gönderilmesini istiyor.

Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sanayi bölgesinde yer aldığını ifade eden veliler, işlek bir yer olduğu için bu durumun çocukları için tehlike saçtığını söyledi.

"İlkokula giden çocuk ile liseye giden genç şu anda aynı sırayı kullanıyor"

Başaran Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmazlar, "Mahallemizde bir tane ilkokulumuz var. Elazığ depreminin ardından valilik ve bakanlık kararıyla yıkım kararı alındı. Yaklaşık 900 tane öğrencimiz var. Her günde yaklaşık 500 veli çocuklarını okula getiriyor. İlkokula giden çocuk ile liseye giden genç şuanda aynı sırayı kullanıyor. Kırcılar Lisesi'nin etrafı sanayi ve tarla, ayrıca tam da yolu yok. Bir tane yolumuz var. O da çok yoğun. Depremden koruyalım derken, trafikte çocuklarımız sıkıntıya girebilir" dedi.

"Burası sanayi bölgesi ve yol sıkıntımız var"

Öğrenci velisi Kader Bakır ise, "Burada yol sıkıntımız var. Ayrıca burası sanayi bölgesi. Servisler de çok para istiyor. Lise öğrencileriyle, ilkokul öğrencilerinin sıraları bir olmamalı ve aynı tuvaletleri kullanmamalılar. İlkokul çocukları o tuvaletleri kullanamaz. Çocuklarımız 14.00'da girip, 17.50'de dersten çıkıyor. Eğitim saati de çok az. Biz çocuklarımızı yürüyerek getiriyoruz. Okula giriş saatimizde liseliler ve öğretmenlerin araçları çıkıyor. Böyle olunca denk geliyoruz ve bir karmaşa oluyor. Biz bu durumlardan rahatsız oluyoruz. Okulumuzun bir an önce yapılmasını ya da çocuklarımızın daha uygun okula alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Burası tehlikeli"

Öğrenci velisi Halil Şahin ise, "Öğle saatinde burası çok yoğun oluyor. Birde üzerine servisler geliyor. Burası çok tehlikeli. Ana caddeye çıkınca fırsat bulup geçemedim. Çocuk nasıl geçecek. Çocuklar buraya gelince rezil oldu. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Buradan yol açılması lazım" açıklamasını yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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