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Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında, 96 milyon 173 bin 557 lira toplandığı; Elazığ Valiliği emrine 25 milyon, Malatya Valiliği emrine ise 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği açıklandı.
 09 Şubat 2020 18:44
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Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayanların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi. Bölgede, büyüklüğü 4.0'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 340 artçı deprem meydana geldiği kaydedilerek, "Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1631 vatandaşımızdan 1614'ü taburcu edilirken, 1'i yoğun bakım altında olan 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

45 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon, Malatya Valiliği emrine ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 45 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardım toplamıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 4 konteyner kentin kurulmasına karar verilmiştir. Toplam konteyner sayısı 2 bin 640 olarak belirlenmiş olup; Elazığ Merkez Aşağı Holpenk'te (Demirtaş) 1006, Mornik (Doğu Kent) mahallesinde 900, Kesrik mahallesinde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlanmıştır. Aşağı Holpenk'de (Hankendi) 1280 konteyner proje aşamasındadır."

Açıklama ayrıca psikososyal destek çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
DHA
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