1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aykut Kocaman gözyaşlarını tutamadı!

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.
 09 Şubat 2020 19:00
Yazdır
Aykut Kocaman gözyaşlarını tutamadı!

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.

Bugün sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede anlaşmayı fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü.

Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 3'lü tarife!
09 Şubat 2020 20:40		 BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
09 Şubat 2020 20:11
Centilmen futbolcu ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı
09 Şubat 2020 16:11		 Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi
09 Şubat 2020 13:03
Kadıköy'de 4 penaltı, 2 gol!
08 Şubat 2020 22:08		 Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yine kazandı
08 Şubat 2020 19:40
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
08 Şubat 2020 19:03		 Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı
07 Şubat 2020 14:05
İşte Messi'nin yeni takımı
06 Şubat 2020 17:19		 Yusuf Yazıcı'nın forması emekliye ayrıldı
06 Şubat 2020 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eğitime kar engeli... 25 şehirde okullar tatil
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
Mehmet Özhaseki, trafik kazasında yaralandı
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 2
yarım 2
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 2
çinli değilim tayvanlıyım 4
rıdvan dilmen 1
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 3
muz 2
Kuran kursunda bir tuglasi olana cennette bir ev verilecektir 2
Reyno fenomeni 1
Hayat dersi 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam