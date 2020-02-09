1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi

Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi
 09 Şubat 2020 19:40
Yazdır
Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar bir minarenin caminin üzerine devrilmesine neden oldu.

Olay, Adıyaman'ın Sincik ilçesi Arıkonak köyünde meydana geldi. Dün gece itibariyle hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğü Sincik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Arıkonak Köyü Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak Köyü Camii'nin yeni yapılan taş minaresi sağlam kalırken, önceden yapılan demir minare caminin üzerine düştü.

Arıkonak Köyü Muhtarı Mehmet Işık, caminin üzerindeki minarenin vinç yardımı ile kaldırılması gerektiğini ancak yolun kapalı olmasından dolayı bunun gerçekleştirilemediğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
09 Şubat 2020 20:46		 Eğitime kar engeli... 25 şehirde okullar tatil
09 Şubat 2020 18:49
Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara
09 Şubat 2020 18:26		 Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor
09 Şubat 2020 15:31
5 bin ailenin barınacağı konteyner kent kuruluyor
09 Şubat 2020 15:11		 İBB: Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek
09 Şubat 2020 14:09
Elazığ'da kentsel dönüşümde 10 gün içinde temel atılacak
09 Şubat 2020 14:08		 Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak
09 Şubat 2020 13:56
Bir şehirde kar sevinci... 5 yıl sonra yağdı
09 Şubat 2020 13:21		 Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor
09 Şubat 2020 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eğitime kar engeli... 25 şehirde okullar tatil
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
Mehmet Özhaseki, trafik kazasında yaralandı
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendini inşa etmek 1
Reyno fenomeni 1
asansörde oluşan ciddiyet 4
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
asansör 2
messiah 2
Fight Club 1
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 3
Mavi 2
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 2
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam