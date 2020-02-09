Erdoğan, AK Parti'li Esayan'ı evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.
|09 Şubat 2020 20:06
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