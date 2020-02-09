BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinin kırıldığı bildirildi.
|09 Şubat 2020 20:11
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Ataşehir Belediyespor ile oynadığı maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir kaza geçirdiği ifade edildi.
Açıklamada, "Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz." denildi.
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