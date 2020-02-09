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Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 3'lü tarife!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
 09 Şubat 2020 20:40
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Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 3'lü tarife!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Meriah kendi kalesine, 22 ve 41. dakikalarda Adem Büyük kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 39 oldu. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Memurlar.Net
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