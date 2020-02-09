Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 3'lü tarife!
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
|09 Şubat 2020 20:40
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