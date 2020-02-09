Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı.
|09 Şubat 2020 20:46
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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı.
Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve karayolu kar nedeniyle kapalı olan İn Mahallesi'nde bulunan düzensiz kaçak göçmenler, tekneyle alınarak Akdamar Adası iskelesi'ne getirildi.
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