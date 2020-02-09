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BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldığını bildirdi.
 09 Şubat 2020 20:52
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BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldığını bildirdi.

BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararının Ağustos 2018'den bu yana yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 08/02/2020 tarihli ve 8860 Sayılı Kararı ile söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, BDDK'nın bu adımının döviz kurlarındaki oynaklığı azaltıcı etki yapmasının beklenebileceğini belirtti. Ağustos 2018'de yapılan benzer hamlenin bu yönde etki yaptığını anımsatan analistler, o dönemde döviz kurlarında oynaklığın azaldığını ve piyasaların bu adımı pozitif karşıladığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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