1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigara Türkiye'de her yıl binlerce can alıyor

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye'de her yıl 83 bin kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
 09 Şubat 2020 20:58
Yazdır
Sigara Türkiye'de her yıl binlerce can alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 1987'de ilan ettiği "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla AA muhabirine, dünyada 1 milyar 100 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 14,5 milyon insanın sigara içtiğini ve sigarayı bırakmak için desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin ülkedeki sigara bağımlılığı oranlarıyla ilgili ürkütücü sonuçlar içerdiğine dikkati çeken Yılmaz, özellikle çocuk yaştaki içicilerin ulaştığı rakamların gençlere iyi örnek olmayı hedefleyen yetişkinleri kaygılandırması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye'de her yıl 83 bin kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. TÜİK'in 2016 verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün bir tütün ürünü kullanıyor. Bu oran 2014'te yüzde 27,3, 2010'da ise yüzde 25,4'tü." diye konuştu.

Öte yandan, 18 yaş altı çocuklardan 250 bininin de sigara içtiğine dikkati çeken Yılmaz, tütün kullanım oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Erkeklerde tütün ürünü kullanımının 2014-2016 yıllarında azaldığını ancak kadınlarda bu oranın artış gösterdiğini kaydeden Yılmaz, "35-44 yaş arası erkekler yüzde 50,6 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyor. Kadınlarda da yine 35-44 yaş aralığı yüzde 19,6 ile en fazla tütün tüketen yaş grubu olarak saptanıyor." ifadelerini kullandı.

"Aktif sigara içici olmayı değil, aktif yaşamayı seçin"

Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, sigara içenlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Her yıl bu nedenle ölen 83 bin kişiden biri olmamak, kendiniz kadar sevdiklerinizi de düşünerek, onları pasif içiciliğin sonuçlarına maruz bırakmamak adına destek almalısınız. Tercihiniz sağlıklı yaşamdan yana olmalı. Aktif sigara içici olmayı değil, aktif yaşamayı seçmelisiniz. Sigarayı bırakma konusunda adım atmak isteyenler kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniğinin adresini Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattından öğrenebilir."

Türkiye'de 5 Aralık 2019'da yürürlüğe giren tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasının da tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yürütülen mücadele için önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu uygulamayla tütün ürünlerini bırakmayı düşünenlerin sayısının daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Migren ağrılarının esiri olmayın
08 Şubat 2020 22:00		 Apseli dişi çekilen çocuk yoğun bakımda
08 Şubat 2020 12:59
Karatay: 50 yıllık hekimim, istediğimi söylerim
08 Şubat 2020 09:09		 E-sigara'da yüksek risk!
08 Şubat 2020 08:58
Yeni tip koronavirüs salgınından can kaybı 723'e yükseldi
08 Şubat 2020 08:39		 Çin bilim insanları: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir
07 Şubat 2020 12:51
Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir
07 Şubat 2020 09:56		 Karatay: Koronavirüsü önlemek kelle paça için
07 Şubat 2020 08:13
Çin'den gelen ürünlerden 'koronavirüs' bulaşır mı?
06 Şubat 2020 22:13		 Virüsün düşmanı iyi uyku
06 Şubat 2020 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:04 - OGM, Orman Muhafaza ve Orman Mühendisi alım sonuçlarını açıkladı22:53 - Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak22:43 - Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor22:37 - Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?22:31 - Kılıçdaroğlu: Sözde barış planı yüzyılın Haçlı zihniyetidir22:26 - 43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat!22:20 - İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası sevkiyatı22:13 - AÜ Rektörü'nden Özhaseki ve Türel açıklaması22:07 - Deprem bölgesi 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi21:40 - Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
21:33 - Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor21:27 - İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi21:21 - Erzurum buz tuttu, araçların yakıt depoları dondu21:16 - Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıktı21:10 - Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti21:04 - Şırnak Valiliği açıkladı: 16 ayrı kolonda düzenek bulundu20:58 - Sigara Türkiye'de her yıl binlerce can alıyor20:52 - BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
Mehmet Özhaseki, trafik kazasında yaralandı
Eğitime kar engeli... 30 şehirde okullar tatil
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.02.2020 fenerbahce vs alanyaspor maçı 2
şeyma yıldız 5
Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 4
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 1
Amerikan History x 1
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 1
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 2
asansör 2
pangolin 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam