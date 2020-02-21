Basit yaralama suçu olan kişi müdür olarak atanabilir mi?
|21 Şubat 2020 14:01
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"Basit Yaralama" suçundan yapılan yargılama sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile iki kez 150 gün adli para cezası (3.000,00-TL) ile cezalandırılan ve ceza hakkında takdiren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim süresine tabı tutulmasına karar verilen bir öğretmenin müdür olarak atanma talebi reddedilince Isparta İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
Isparta İdare Mahkemesi kararında; yönetmelik hükümlerine göre, müdürlük görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmenin, atanmak için gereken genel ve özel şartlan taşıyan adayların durumlarının yönetmelik ekinde bulunan form uyarınca yapılacak puanlama ve tercihlerine göre yapılacağı anlaşılmakta olup yönetmelikte, davacı hakkında verilen ceza mahkemesi kararının, yeniden müdür olarak atanmasına tek başına engel bir durum teşkil edeceğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vererek davacının müdür olarak yeniden görevlendirilmek için yönetmelik eki form üzerinden belirlenen puanlamaya tabi tutularak davalı idare tarafından mevzuata uygun bu şekilde gerekli işlemler yapıldıktan sonra davacının müdür olarak yeniden görevlendirilme başvurusunun değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.
İşte o karar;
Ahmet KANDEMİR
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