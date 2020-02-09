Erzurum buz tuttu, araçların yakıt depoları dondu

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Erzurum'da araçların yakıt depoları dondu, çatılardan uzanan buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kentte karakış hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Araçlar buzlu yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Soğuk hava, araçların yakıt depolarının donmasına neden olurken garajı olmayan vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin önlerine park ettikleri araçlarının üzerlerini naylon ve battaniyelerle kapatıyor.

Donan yakıt depoları nedeniyle araçlarını, başka araçlardan alınan akü desteği ile çalıştırılabildiklerini ifade eden vatandaşlar, "Erzurum'da hava sıcaklığı gece eksi 25'e kadar düşüyor. Araçların yakıt depoları donuyor. Biz de çalıştırmak için komşunun aracından yardım alıyoruz" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölge genelinde havanın parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Kars ve Ardahan çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi.

Bölge genelinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 20, Kars 15, Ağrı 11, Iğdır 4, Erzincan 12, Ardahan'da 14 derece olarak ölçüldü.

Don ve çığ uyarısı

Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenildiğini, yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğilimli yerler için yüksek oranda çığ riskinin bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarılarında bulundu.