Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Şırnak'ta 3 gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
|09 Şubat 2020 21:33
|Yazdır
Şırnak'ta 3 gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkisini sürdüren kar, caddelerde trafiği aksatırken, kar kalınlığı merkezde 40 santimetre, kırsalda ise bir metreye ulaştı.
Şehir merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Zincirsiz onlarca araç yolda mahsur kaldı. Park halindeki araçlar karla birlikte adeta kayboldu.
Öte yandan, kar nedeniyle sabah açılan Şırnak-Siirt ve Şırnak-Hakkari kara yolu yoğun yağış nedeniyle tekrar kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
09 Şubat 2020 22:43
|43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat!
09 Şubat 2020 22:26
|İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi
09 Şubat 2020 21:27
|Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti
09 Şubat 2020 21:10
|Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
09 Şubat 2020 20:46
|Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi
09 Şubat 2020 19:40
|Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara
09 Şubat 2020 18:26
|Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor
09 Şubat 2020 15:31
|5 bin ailenin barınacağı konteyner kent kuruluyor
09 Şubat 2020 15:11
|İBB: Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek
09 Şubat 2020 14:09