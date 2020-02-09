Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ADLİYEYİ HAVAYA UÇURACAKTI Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.