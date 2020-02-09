Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
|09 Şubat 2020 21:40
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Dünyaca ünlü opera sanatçı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile akşam saatlerinde Beşiktaş Dikilitaş'taki evlerine doğru giderken, her akşam sesini duyduğu bozacıya rastladı. Bilgili çifti ile Aşkın, isminin Abdullah olduğunu öğrendikleri bozacıdan boza aldı.
Bas bariton erkek ses rengine sahip opera sanatçısı Burak Bilgili, bir süre bozacı ile sohbet etti. Sohbet sırasında Bilgili, bariton ses rengine sahip boza satıcısına birlikte 'Boza' diye bağırmayı teklif etti. Önce bozacı bağırdı. Ardından da birçok prestijli uluslararası opera yarışmasında ödül alan Bilgili, kendi yorumuyla 'Boza' diye bağırdı.
Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, o anları Bilgili'nin eşi Seda Özen Bilgi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Seda Özen Bilgili'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.
Abdullah isimli boza satıcısı ile kısa süre sohbet de eden çift sokakta satılma oranı giderek düşse de hala devam eden seyyar boza satıcılığı hakkında da bilgi aldı.
Ünlü opera sanatçısı Burak Bilgilinin sokakta boza satan seyyar satıcıya Boza diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bilgilinin eşinin paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. pic.twitter.com/9xlqjcdnzYDemirören Haber Ajansı (@dhainternet) February 9, 2020
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