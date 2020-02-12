Veli, öğretmene görevi başında iken hakaret etti, 15 bin TL para cezası aldı
|12 Şubat 2020 15:10
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Kocaeli İli'nde bir okulda öğretmene görevi başında iken bir veli tarafından yapılan hakaret ve tehdit iddiası nedeniyle açılan davada Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda aldığı cezalar paraya çevrilerek;
Hakaret suçundan; 7080 TL para cezası,
Tehdit suçundan; 500 TL para cezası,
Kamu görevlisine hakaret suçundan; 7080 TL para cezası,
Tehdit suçundan; 500 TL para cezası,
Toplamda 15160 TL para cezası verilmiş olup ayrıca tüm suçlardan ayrı ayrı hükmün geriye bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilmiştir.Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
İşte o karar;
Ahmet KANDEMİR
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