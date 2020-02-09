1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak

Deprem sonrası boşaltılan Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çalışan personel, nakle tabi tutulacak
 09 Şubat 2020 22:53
Yazdır
Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tekvif Evleri Genel Müdürlüğü 3 Şubat 2020 tarihinde yayımladığı resmi yazıda, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini, bu nedenle birinci ve ikinci müdürler hariç diğer cezaevi personelinin nakle tabi tutulacağını belirtmiştir.

Gönderilen resmi yazıda, personelin, NAS sistemi üzerinden 5 tercih yapması istenmiştir.

Diğer taraftan cezaevinde görev yapan personel, kış şartlarında nakle tabi tutulmalarının uygun olmadığını, Adalet Bakanlığına bağlı (Adıyaman Adliyesi, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adıyaman Denetim Serbestlik, Adıyaman Gölbaşı -Kahta-Besni İlçe Adliyeleri, Gölbaşı Ceza İnfaz Kurumu) gibi kurumlarında görevlendirilmelerinin mümkün olduğunu düşünmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deprem bölgesi 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi
09 Şubat 2020 22:07		 Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı
09 Şubat 2020 18:44
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor
09 Şubat 2020 18:01		 'Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı'
09 Şubat 2020 14:05
Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza
09 Şubat 2020 12:56		 Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
09 Şubat 2020 11:27
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
09 Şubat 2020 11:18		 Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
09 Şubat 2020 10:02
'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor
09 Şubat 2020 09:31		 Sessiz çığlığı devlet duydu
09 Şubat 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:04 - OGM, Orman Muhafaza ve Orman Mühendisi alım sonuçlarını açıkladı22:53 - Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak22:43 - Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor22:37 - Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?22:31 - Kılıçdaroğlu: Sözde barış planı yüzyılın Haçlı zihniyetidir22:26 - 43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat!22:20 - İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası sevkiyatı22:13 - AÜ Rektörü'nden Özhaseki ve Türel açıklaması22:07 - Deprem bölgesi 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi21:40 - Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
21:33 - Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor21:27 - İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi21:21 - Erzurum buz tuttu, araçların yakıt depoları dondu21:16 - Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıktı21:10 - Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti21:04 - Şırnak Valiliği açıkladı: 16 ayrı kolonda düzenek bulundu20:58 - Sigara Türkiye'de her yıl binlerce can alıyor20:52 - BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
Mehmet Özhaseki, trafik kazasında yaralandı
Eğitime kar engeli... 30 şehirde okullar tatil
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Reyno fenomeni 1
Evde kalmış kızların güzel olması 1
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 1
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 4
forrest gump 4
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 3
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 1
messiah 2
tanrı kent 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam