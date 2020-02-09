Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tekvif Evleri Genel Müdürlüğü 3 Şubat 2020 tarihinde yayımladığı resmi yazıda, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini, bu nedenle birinci ve ikinci müdürler hariç diğer cezaevi personelinin nakle tabi tutulacağını belirtmiştir.

Gönderilen resmi yazıda, personelin, NAS sistemi üzerinden 5 tercih yapması istenmiştir.

Diğer taraftan cezaevinde görev yapan personel, kış şartlarında nakle tabi tutulmalarının uygun olmadığını, Adalet Bakanlığına bağlı (Adıyaman Adliyesi, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adıyaman Denetim Serbestlik, Adıyaman Gölbaşı -Kahta-Besni İlçe Adliyeleri, Gölbaşı Ceza İnfaz Kurumu) gibi kurumlarında görevlendirilmelerinin mümkün olduğunu düşünmektedir.