Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak
|09 Şubat 2020 22:53
|Yazdır
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tekvif Evleri Genel Müdürlüğü 3 Şubat 2020 tarihinde yayımladığı resmi yazıda, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini, bu nedenle birinci ve ikinci müdürler hariç diğer cezaevi personelinin nakle tabi tutulacağını belirtmiştir.
Gönderilen resmi yazıda, personelin, NAS sistemi üzerinden 5 tercih yapması istenmiştir.
Diğer taraftan cezaevinde görev yapan personel, kış şartlarında nakle tabi tutulmalarının uygun olmadığını, Adalet Bakanlığına bağlı (Adıyaman Adliyesi, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adıyaman Denetim Serbestlik, Adıyaman Gölbaşı -Kahta-Besni İlçe Adliyeleri, Gölbaşı Ceza İnfaz Kurumu) gibi kurumlarında görevlendirilmelerinin mümkün olduğunu düşünmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Deprem bölgesi 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi
09 Şubat 2020 22:07
|Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı
09 Şubat 2020 18:44
|İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor
09 Şubat 2020 18:01
|'Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı'
09 Şubat 2020 14:05
|Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza
09 Şubat 2020 12:56
|Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
09 Şubat 2020 11:27
|'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
09 Şubat 2020 11:18
|Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
09 Şubat 2020 10:02
|'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor
09 Şubat 2020 09:31
|Sessiz çığlığı devlet duydu
09 Şubat 2020 09:10