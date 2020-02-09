Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?

Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, Aydın? Türkiye'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?

Almanya'da Müller, Yunanistan'da Papadopoulos

MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz. Bu isim Almanya'da Müller, Arnavutluk'ta Hoxhai, Belçika'da Peeters, Bosna-Hersek'te Hodi, Bulgaristan'da Ivanov, Ermenistan'da Grigoryan, Fransa'da Martin, İngiltere'de Smith, İtalya'da Rossi, Kıbrıs'ta Georgiou ve Yunanistan'da Papadopoulos.

En yaygın soyadının ne ifade ettiği her ülkede değişiyor. Türkiye'deki Yılmaz kişisel karakteri ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde bu atalara ilişkin, bir yer adı veya coğrafi özellik gibi farklı nitelikler gösteriyor.

Avrupa ülkelerindeki diğer en popüler soyisimler ise şöyle:

Asya'da en yaygın Muhammed

Asya'da ülke sayısına bakıldığında en yaygın soyisim olarak Muhammed öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ülkelerinden Çin ve Hindistan'da ise sırasıyla en popüler soyadı ise Wang ve Devi.

Türkiye'deki en yaygın soyadı listesi

TÜİK'e göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar sırayla şunlar: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir.

Avrupa ülkelerindeki en yaygın soyadlar

ÜLKE SOYAD Almanya Müller Andorra Garcia Arnavutluk Hoxha Avusturya Gruber Belarus Ivanov Belçika Peeters Bosna-Hersek Hodi Bulgaristan Ivanov Danimarka Jensen Ermenistan Grigoryan Estonya Tamm Finlandiya Korhonen Fransa Martin Hollanda de Jong Hırvatistan Horvat İngiltere Smith İrlanda Murphy İspanya Garcia İsveç Andersson İsviçre Müller İtalya Rossi İzlanda Jönsdöttir K. Makedonya Stojanovski Karadağ Popovi Kosovo Krasniqi Kıbrıs Georgiou Letonya Brzis Litvanya Kazlauskas Lüksembourg Schmit Macaristan Nagy Malta Borg Moldova Rusu Norveç Hansen Polonya Nowak Portekiz Silva Romanya Popa Slovakya Varga Slovenya Novak Sırbistan Jovanovi Türkiye Yılmaz Ukrayna Melnik Yunanistan Papadopoulos Çekya Novakova

Asya ülkelerindeki en yaygın soyadlar