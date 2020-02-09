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Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?

Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, Aydın? Türkiye'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?
 09 Şubat 2020 22:37
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Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?

Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, Aydın? Türkiye'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?

Almanya'da Müller, Yunanistan'da Papadopoulos

MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz. Bu isim Almanya'da Müller, Arnavutluk'ta Hoxhai, Belçika'da Peeters, Bosna-Hersek'te Hodi, Bulgaristan'da Ivanov, Ermenistan'da Grigoryan, Fransa'da Martin, İngiltere'de Smith, İtalya'da Rossi, Kıbrıs'ta Georgiou ve Yunanistan'da Papadopoulos.

En yaygın soyadının ne ifade ettiği her ülkede değişiyor. Türkiye'deki Yılmaz kişisel karakteri ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde bu atalara ilişkin, bir yer adı veya coğrafi özellik gibi farklı nitelikler gösteriyor.

Avrupa ülkelerindeki diğer en popüler soyisimler ise şöyle:

Asya'da en yaygın Muhammed

Asya'da ülke sayısına bakıldığında en yaygın soyisim olarak Muhammed öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ülkelerinden Çin ve Hindistan'da ise sırasıyla en popüler soyadı ise Wang ve Devi.

Türkiye'deki en yaygın soyadı listesi

TÜİK'e göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar sırayla şunlar: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir.

Avrupa ülkelerindeki en yaygın soyadlar

ÜLKE SOYAD
Almanya Müller
Andorra Garcia
Arnavutluk Hoxha
Avusturya Gruber
Belarus Ivanov
Belçika Peeters
Bosna-Hersek Hodi
Bulgaristan Ivanov
Danimarka Jensen
Ermenistan Grigoryan
Estonya Tamm
Finlandiya Korhonen
Fransa Martin
Hollanda de Jong
Hırvatistan Horvat
İngiltere Smith
İrlanda Murphy
İspanya Garcia
İsveç Andersson
İsviçre Müller
İtalya Rossi
İzlanda Jönsdöttir
K. Makedonya Stojanovski
Karadağ Popovi
Kosovo Krasniqi
Kıbrıs Georgiou
Letonya Brzis
Litvanya Kazlauskas
Lüksembourg Schmit
Macaristan Nagy
Malta Borg
Moldova Rusu
Norveç Hansen
Polonya Nowak
Portekiz Silva
Romanya Popa
Slovakya Varga
Slovenya Novak
Sırbistan Jovanovi
Türkiye Yılmaz
Ukrayna Melnik
Yunanistan Papadopoulos
Çekya Novakova

Asya ülkelerindeki en yaygın soyadlar

ÜLKE SOYAD
Afganistan Muhammadi
Azerbaycan Mammadova
Bahreyn Ali
Bangladeş Akter
Butan Dorji
Brunei Haji
Kamboçya Sok
Çin Wang
Gürcistan Beridze
Hindistan Devi
Endonezya Sari
İran Mohammadi
Irak Mohamed
İsrail Cohen
Japonya Sat
Ürdün Allah
Kazakistan Kim
Kuveyt Ali
Kırgızistan Ismailova
Laos Inthavong
Lübnan El Din
Malezya Tan
Maldivler Mohamed
Mogalistan Ganbold
Myanmar Maung
Nepal Caudhari
Kuzey Kore Kim
Umman Al Balushi
Pakistan Khan
Filistim Awad
Filipinler dela Cruz
Katar Khan
Rusya Ivanova
Suudi Arabistan Khan
Singapur Tan
Güney Kore Kim
Sri Lanka Perera
Suriye Khaled
Tacikistan Sharipov
Tayland Saetang
Türkmenistan Mamedova
Birleşik Arap Emirlikleri Ali
Özbekistan Kim
Vietnam Nguyen
Yemen Mohamed
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