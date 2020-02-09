Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?
|09 Şubat 2020 22:37
|Yazdır
Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, Aydın? Türkiye'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?
Almanya'da Müller, Yunanistan'da Papadopoulos
MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz. Bu isim Almanya'da Müller, Arnavutluk'ta Hoxhai, Belçika'da Peeters, Bosna-Hersek'te Hodi, Bulgaristan'da Ivanov, Ermenistan'da Grigoryan, Fransa'da Martin, İngiltere'de Smith, İtalya'da Rossi, Kıbrıs'ta Georgiou ve Yunanistan'da Papadopoulos.
En yaygın soyadının ne ifade ettiği her ülkede değişiyor. Türkiye'deki Yılmaz kişisel karakteri ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde bu atalara ilişkin, bir yer adı veya coğrafi özellik gibi farklı nitelikler gösteriyor.
Avrupa ülkelerindeki diğer en popüler soyisimler ise şöyle:
Asya'da en yaygın Muhammed
Asya'da ülke sayısına bakıldığında en yaygın soyisim olarak Muhammed öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ülkelerinden Çin ve Hindistan'da ise sırasıyla en popüler soyadı ise Wang ve Devi.
Türkiye'deki en yaygın soyadı listesi
TÜİK'e göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar sırayla şunlar: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir.
Avrupa ülkelerindeki en yaygın soyadlar
|ÜLKE
|SOYAD
|Almanya
|Müller
|Andorra
|Garcia
|Arnavutluk
|Hoxha
|Avusturya
|Gruber
|Belarus
|Ivanov
|Belçika
|Peeters
|Bosna-Hersek
|Hodi
|Bulgaristan
|Ivanov
|Danimarka
|Jensen
|Ermenistan
|Grigoryan
|Estonya
|Tamm
|Finlandiya
|Korhonen
|Fransa
|Martin
|Hollanda
|de Jong
|Hırvatistan
|Horvat
|İngiltere
|Smith
|İrlanda
|Murphy
|İspanya
|Garcia
|İsveç
|Andersson
|İsviçre
|Müller
|İtalya
|Rossi
|İzlanda
|Jönsdöttir
|K. Makedonya
|Stojanovski
|Karadağ
|Popovi
|Kosovo
|Krasniqi
|Kıbrıs
|Georgiou
|Letonya
|Brzis
|Litvanya
|Kazlauskas
|Lüksembourg
|Schmit
|Macaristan
|Nagy
|Malta
|Borg
|Moldova
|Rusu
|Norveç
|Hansen
|Polonya
|Nowak
|Portekiz
|Silva
|Romanya
|Popa
|Slovakya
|Varga
|Slovenya
|Novak
|Sırbistan
|Jovanovi
|Türkiye
|Yılmaz
|Ukrayna
|Melnik
|Yunanistan
|Papadopoulos
|Çekya
|Novakova
Asya ülkelerindeki en yaygın soyadlar
|ÜLKE
|SOYAD
|Afganistan
|Muhammadi
|Azerbaycan
|Mammadova
|Bahreyn
|Ali
|Bangladeş
|Akter
|Butan
|Dorji
|Brunei
|Haji
|Kamboçya
|Sok
|Çin
|Wang
|Gürcistan
|Beridze
|Hindistan
|Devi
|Endonezya
|Sari
|İran
|Mohammadi
|Irak
|Mohamed
|İsrail
|Cohen
|Japonya
|Sat
|Ürdün
|Allah
|Kazakistan
|Kim
|Kuveyt
|Ali
|Kırgızistan
|Ismailova
|Laos
|Inthavong
|Lübnan
|El Din
|Malezya
|Tan
|Maldivler
|Mohamed
|Mogalistan
|Ganbold
|Myanmar
|Maung
|Nepal
|Caudhari
|Kuzey Kore
|Kim
|Umman
|Al Balushi
|Pakistan
|Khan
|Filistim
|Awad
|Filipinler
|dela Cruz
|Katar
|Khan
|Rusya
|Ivanova
|Suudi Arabistan
|Khan
|Singapur
|Tan
|Güney Kore
|Kim
|Sri Lanka
|Perera
|Suriye
|Khaled
|Tacikistan
|Sharipov
|Tayland
|Saetang
|Türkmenistan
|Mamedova
|Birleşik Arap Emirlikleri
|Ali
|Özbekistan
|Kim
|Vietnam
|Nguyen
|Yemen
|Mohamed
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
09 Şubat 2020 21:40
|Erzurum buz tuttu, araçların yakıt depoları dondu
09 Şubat 2020 21:21
|Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıktı
09 Şubat 2020 21:16
|2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı
09 Şubat 2020 20:27
|Kazada yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı
09 Şubat 2020 19:50
|Öykü Arin'in annesinden kök hücre sahnesine tepki
09 Şubat 2020 19:06
|Kadir Şeker için kampanya başlatıldı
09 Şubat 2020 18:31
|Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı
09 Şubat 2020 18:16
|Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi
09 Şubat 2020 17:41
|Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
09 Şubat 2020 17:36