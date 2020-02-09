OGM, Orman Muhafaza ve Orman Mühendisi alım sonuçlarını açıkladı
|09 Şubat 2020 23:04
|Yazdır
2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 2700 (iki bin yedi yüz) adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvurular 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında tamamlanmış, Sözlü ve Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilmiştir.
Orman Muhafaza Memurları Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019-05.12.2019 tarihleri
arasında Adana, Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla İllerinde kurulan komisyonlarca
icra edilmiştir.
Adaylar sınav sonuçlarını https://isealim.ogm.gov.tr/ adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 10-14.02.2020 tarihleri arasında 5 (Beş) iş günü içerisinde ve 17.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde yazılı olarak yapacaklardır. Belirlenen tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Kurulunca 17-21.02.2020 tarihleri arasında 5(beş) iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
Adaylar nihai başarı sonuçlarını 21.02.2020 tarihinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Nihai başarı listesinin belirlenmesi sonucu tercih yapmaya hak kazanan asil adayların tercih işlemleri 24-28.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup tercih işlemlerine ilişkin ilan www.ogm.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
İlan olunur.
2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinde
yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 (bin yüz elli)
adet Orman Mühendisi alımına ilişkin başvurular 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri
arasında tamamlanmış, Sözlü ve Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adaylar
11.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilmiştir.
Orman Mühendisi Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019-26.12.2019 tarihleri arasında Ankara İlinde kurulan komisyonlarca icra edilmiştir.
Adaylar sınav sonuçlarını https://isealim.ogm.gov.tr/ adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 10-14.02.2020 tarihleri arasında 5 (Beş) iş günü içerisinde ve 17.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde yazılı olarak yapacaklardır. Belirlenen tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Kurulunca 17-21.02.2020 tarihleri arasında 5(beş) iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
Adaylar nihai başarı sonuçlarını 21.02.2020 tarihinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Nihai başarı listesinin belirlenmesi sonucu tercih yapmaya hak kazanan asil adayların tercih işlemleri 24-28.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup tercih işlemlerine ilişkin ilan www.ogm.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
İlan olunur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün son
07 Şubat 2020 19:01
|2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak
06 Şubat 2020 10:00
|Eğitim Bir Sen Şube başkanı, kişiye özel ilandan dolayı, Rektörü YÖK'e şikayet etti
05 Şubat 2020 16:00
|Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!
05 Şubat 2020 09:02
|750 engelli öğretmen alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 09:32
|Karabağlar Belediyesi, 50 zabıta memuru alımını bekletiyor
31 Ocak 2020 11:00
|MEB, 750 engelli öğretmen alacak
30 Ocak 2020 11:24
|İcra müdür yardımcılığında, aynı sayıda doğru cevap sayısına neden farklı puan geldi?
29 Ocak 2020 16:42
|OGM, 1.146 sözleşmeli personel alımında tebligatları yapmaya başladı
29 Ocak 2020 15:21
|3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
29 Ocak 2020 00:01