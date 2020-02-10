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10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları.
 10 Şubat 2020 00:05
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10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile 2010-2018 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4 senet değişim ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlanacak.

(Ordu/09.30)

5- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

6- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)
Anadolu Ajansı
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