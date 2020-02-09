Enerji Bir Sen, sattığı aracı geri aldı

İşte Enerji Bir Sen'den yapılan açıklama

Son günlerde internet medyası ile çeşitli basın yayın kuruluşlarında yer alan Sendikamızı, Genel Başkanımızı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi tahkir ve tezyif etmeye yönelik haberlerle ilgili yazılı açıklama gereği doğmuştur.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; söz konusu haberlerin Sendikamızın yükselen çizgisine zarar vermek, kişisel hırs ve husumetleri bulunan kimliklerin bu hırs ve husumetlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla yapılmış haberler olduğu belli olmakla birlikte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, sendikamızın tarihsel birikimine zarar verilmemesi noktasında konuya ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu 06 EJV 13 plakalı araç iddia edildiği gibi sendikamıza aittir ve sendikamız tarafından 2015 yılı Ocak ayında Yönetim Kurulu kararıyla satılmasına karar verilmiştir. Aracın satış kararı satıştan 4 ay önce alınmış olup, kişiye özel bir devir söz konusu değildir.

Bizzat çıkan haberlerde paylaşılan Noter Devir Belgesinde de görüldüğü gibi aracın kasko değeri belirtilen tutarda olup, satış tutarı da gösterilmiştir. Yani açık bir şekilde satış gerçekleşmiştir.

Bu devir işleminde aracın sendikadan ikinci bir kişiye daha sonra da üçüncü bir kişiye satılması şeklinde isim gizleme gibi bir yöntem asla izlenmemiştir. Çünkü en nihayetinde ortada şeffaf bir işlem vardır.

Haberlerde özellikle aracın hasar durumu, Tramer kaydında belirtilen hasar kaydı miktarı bilinçli bir şekilde belirtilmemiştir. Tramer kaydı, hasar tutarı ve kaza bilgileri plaka üzerinden herkesin erişimine açık, bir SMS ile ulaşılabilecek kadar basit bir bilgi olmasına rağmen haberlerde bu bilgi kasıtlı olarak kamuoyuyla paylaşılmamış ve kamuoyu yanıltılmıştır.

Aracın satıldığı tarihten önce toplamda 7 adet kazası olup, bunun sonucunda da 12.738TL hasar kaydı mevcuttur. Aracın piyasa değerinin 110.000TL olduğu bilgisinin kaynağının ne olduğunu merak etmekle birlikte, şunu biliyoruz ki bu açık bir yalan ve iftiradır zira bahsi geçen araç 2012 model olup yüksek kilometreli oluşu ve hasar kaydının (değişen ve boyalı parçalarının) kasıtlı olarak göz ardı edildiği aşikardır. Kasko bedeli ile rayiç bedel arasındaki fark üzerinden bir kafa karışıklığı oluşturulmak istenmiştir. Bu fark tamamen aracın yıpranma durumuyla alakalıdır.

2012 model bir araca 110.000TL gibi akıl dışı denecek kadar uçuk bir rakamla değer biçilmeye kalkışılmış, böylece sanki "Sendika 65.000TL zarara uğratılmış" gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

Yönetim Kurulu kararıyla, aracın satışa çıkarıldığı dönemde; bizzat aracın hasar kaydını tutan, tamir işlemlerini yürüten yani aracı tüm kusurlarıyla bilen Yetkili Bayi olmak üzere üç firmadan alınan teklifler arasındaki en yüksek bedel dikkate alınarak aracın satışı gerçekleştirilmiş, araç rayiç değeri üzerinde satılmıştır.

Akabinde aracın satışının yapıldığı dönemden aylar sonra, Sendikal muhalefet ve kişisel husumetten kaynaklı, bu belgeler usulsüzlük kisvesi altında servis edilmiş, o dönemde de benzer haberler yapılmıştır. Aracı alan kişinin Genel Başkan Hacı Bayram Tonbul'un oğlu olması hasebiyle 'Sendikamızın zarara uğratıldığına' yönelik asılsız ve mesnetsiz haberlerle Genel Başkanımızdan ziyade Enerji Bir-Sen'in kurumsal yapısının hedef alınıp daha fazla yıpratılmaması adına, arada geçen süre de dikkate alınarak herhangi bir zarar kaydı olmaksızın, Sendikamız tarafından 45.000TL'ye satılan aracın iade edilmesi istenmiş ve 41.000TL bedelle geri alınmıştır.

Aracın satışıyla ilgili sendikal muhalefet kaynaklı konuyla ilgili açılmış bir dava olup, Sendikamız iftiralar karşısında yargı huzurunda da aklanmıştır. Sendikamızın mali denetlemeleri Yeminli Bağımsız Kuruluşlar ve Genel Merkez Denetleme Kurulumuz tarafından düzenli olarak yapılmakta olup, konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlük veya maddi bir zarar söz asla konusu değildir.

Ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarıyla ilgili %90 oranındaki artış iddiası tamamen gerçek dışıdır. Mesnetsiz ithamların aksine Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarını belirleme yetkisi yalnızca Sendika Genel Kuruluna ait olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşları memur maaş zammı oranlarında artmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi maaşlarını artırma yetkisi yoktur.

Sendika Tüzüğümüz ve tüm yönetmeliklerimiz internet sayfamız üzerinden erişime açık olup, konuyla ilgili diğer tüm evraklar, Yeminli Mali Müşavir Denetim Raporları, Gelir-Gider ve Muavin Defterleri talep halinde Sendika Genel Merkezimizde incelenebilir.

Bu boyutuyla Sendikamızın kamuoyu nezdinde karalanmasını amaçlayan ve bu amacı esasen kişisel hırs ve husumetlerine dayandıran bu tipteki öznelerin sağladığı çarpıtılmış, gerçeğe aykırı ve eksik içerikler üzerinden yapılan haberlere itibar edilmemesi, benzer haberleri yayınlayan medya kuruluşlarının da bu durumu gözeterek, gerçek bilgiler çerçevesinde, yalan ve iftiralara alet olmadan kamuoyunu doğru bilgilerle haberdar etmeleri önem arz etmektedir.

Bu minvaldeki içerikleri yeterince araştırmadan eksik ve çarpıtılmış bilgilerle, bilerek, bilmeyerek Enerji Bir-Sen'in kurumsal kimliğini ve yöneticilerinin itibarlarını hedef alan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Enerji Bir-Sen, kamu görevlileri için çeyrek asırdır sürdürdüğü sendikal mücadelesini ilk günkü azim ve kararlılığıyla sürdürmeye devam edecek, üyesinin hakkını ne kurda ne de kuşa yem edecektir.

Aradan geçen 5 yılın ardından, ortada Sendikamız lehine verilmiş bir yargı kararı dahi olmasına rağmen bugün bu haberlerin kamuoyundan gizlenen bir yolsuzluk haberi gibi tekraren lanse edilmesi Enerji Bir-Sen ve Memur-Sen camiasının güçlü bir şekilde ilerlemesinin sendikal mücadeleyle değil iftira ve yalanlarla durdurulabileceğine inanma gafletidir.

Yalanlar, iftiralar, karalamalar bu mücadeleyi hiçbir zaman sekteye uğratmayı başaramayacaktır.