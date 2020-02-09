CHP'nin İstanbul il başkanı belli oldu
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçim sonuçları açıklandı.
|09 Şubat 2020 23:55
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Canan Kaftancıoğlu, yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi Kaftancıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu, 444 delegenin oyuyla yeniden İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeni yönetim belli oldu.
Haliç Kongre Merkezi'nin açık hava etkinlik alanına kurulan komplekste gerçekleşen il kongresinde divan kurulu 39 ilçe başkanının imzasının bulunduğu kağıdı göstererek Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday gösterildiğini duyurdu.
Aday adayı Ferudun Cemal Aydın ise adaylık için gereken 60 delege imza sayısına ulaşamadı. Ferudun Cemal Aydın 47 imza toplayabildi.
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