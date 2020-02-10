TPAO yeni bir sondaj gemisi satın aldı
|10 Şubat 2020 00:16
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu Akdeniz'de sondaj yapacak sıfırı 600 milyon dolar olan Sertao isimli gemiyi, İngiltere'de yapılan bir açık arttırmayla satın aldı.
2012 yılında inşa edilen ve 2015 yılına kadar Brezilyalı menşeli bir şirketin kullandığı Marshall Adaları bayraklı gemi, İngiltere'nin Port Talbot Limanı'nda iki yıldır beklemedeydi.
11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabilen gemi, düzenlenen açık artırma sonucu 37.5 milyon dolara TPAO'nun oldu.
SAMSUNG TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ
Samsung tarafından Güney Kore'de 2012 yılında inşa edilen ve 2015 yılına kadar Brezilyalı bir firma tarafından kullanılan sondaj gemisi çok yüksek basınç ve sıcaklık altında dahi görevini yerine getirebiliyor.
11 BİN METRE DERİNLİĞE ULAŞABİLİYOR
11 bin 400 metre derinliğe ulaşıp 3 bin metre sondaj yapabilen 61 bin DWT'lik Marshall Adaları bayraklı Sertao'nun uzunluğu 227, genişliği 42, draftı (suyun altında kalan kısım) ise 12 metre.
Dünyada Türkiye'nin Fatih ve Yavuz adını verdiği derin deniz sondaj gemilerinin özelliklerini taşıyan 16 gemi bulunuyor. Bunlardan ikisi Türkiye'nin. Bu gemilerin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var.
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