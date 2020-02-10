Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Sayıştay Başkanlığı, ilamlarını tebliğ edemediği 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
|10 Şubat 2020 02:26
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Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay ilamlarını adreslerine tebliğ edemediği gerekçesiyle 10 harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, üst yönetici ve diğer sorumluların isimlerini Resmi Gazetede yayımladı
İşte Resmi Gazetede yayımlanan ilan
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