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Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı

Sayıştay Başkanlığı, ilamlarını tebliğ edemediği 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
 10 Şubat 2020 02:26
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Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı

Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay ilamlarını adreslerine tebliğ edemediği gerekçesiyle 10 harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, üst yönetici ve diğer sorumluların isimlerini Resmi Gazetede yayımladı

İşte Resmi Gazetede yayımlanan ilan

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