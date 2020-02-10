Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti
Samsun Valisi Osman Kaymak, okulları tatil ettiğini duyurdu
|10 Şubat 2020 02:43
|Yazdır
Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Gençler
yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde
yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın güzelce
bi kar topu oynayın.
10.02.2020 günü ilimiz geneli bütün okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." diyerek okulları tatil etti.
Vali Kaymak okulları tatil ettiğini kişisel hesabından duyururken, Valiliğin resmi sitesinde ise hiçbir açıklama yer almadı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
10 Şubat 2020 02:26
|TPAO yeni bir sondaj gemisi satın aldı
10 Şubat 2020 00:16
|Belediye'den, sigarayı bırakan çalışanlarına 250 TL prim
10 Şubat 2020 00:05
|Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak
09 Şubat 2020 22:53
|Deprem bölgesi 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi
09 Şubat 2020 22:07
|Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı
09 Şubat 2020 18:44
|İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor
09 Şubat 2020 18:01
|'Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı'
09 Şubat 2020 14:05
|Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza
09 Şubat 2020 12:56
|Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
09 Şubat 2020 11:27