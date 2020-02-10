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Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, okulları tatil ettiğini duyurdu
 10 Şubat 2020 02:43
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Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın güzelce bi kar topu oynayın.
10.02.2020 günü ilimiz geneli bütün okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." diyerek okulları tatil etti.

Vali Kaymak okulları tatil ettiğini kişisel hesabından duyururken, Valiliğin resmi sitesinde ise hiçbir açıklama yer almadı

Memurlar.Net
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