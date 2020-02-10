Sosyal medyada gündem olan kare
Kudüs mitinginde biraraya gelen siyasi liderler, sosyal medyada gündem oldu.
|10 Şubat 2020 02:52
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Kudüs mitingine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal (Demokrat Parti) ve İshak Sağlam'ın (Hüdapar) aynı karede yer alan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Kudüs mitingi düzenlediği için Refah Partisini kapatanların Saadet Partisiyle, yine bir Kudüs mitinginde, yanyana gelmesi ilginç bulundu
İşte sosyal medya yer alan bazı yorumlar
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