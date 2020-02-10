1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyada gündem olan kare

Kudüs mitinginde biraraya gelen siyasi liderler, sosyal medyada gündem oldu.
 10 Şubat 2020 02:52
Yazdır
Sosyal medyada gündem olan kare

Kudüs mitingine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal (Demokrat Parti) ve İshak Sağlam'ın (Hüdapar) aynı karede yer alan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Kudüs mitingi düzenlediği için Refah Partisini kapatanların Saadet Partisiyle, yine bir Kudüs mitinginde, yanyana gelmesi ilginç bulundu

İşte sosyal medya yer alan bazı yorumlar
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Şubat 2020 00:05		 CHP'nin İstanbul il başkanı belli oldu
09 Şubat 2020 23:55
Kılıçdaroğlu: Sözde barış planı yüzyılın Haçlı zihniyetidir
09 Şubat 2020 22:31		 İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası sevkiyatı
09 Şubat 2020 22:20
AÜ Rektörü'nden Özhaseki ve Türel açıklaması
09 Şubat 2020 22:13		 Şırnak Valiliği açıkladı: 16 ayrı kolonda düzenek bulundu
09 Şubat 2020 21:04
Bakan Albayrak'tan takipçisine: Kahve sözümüz olsun
09 Şubat 2020 20:33		 MHP'den Akıncı'nın sözlerine sert tepki!
09 Şubat 2020 20:21
İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif
09 Şubat 2020 20:16		 Erdoğan, AK Parti'li Esayan'ı evinde ziyaret etti
09 Şubat 2020 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:52 - Sosyal medyada gündem olan kare02:43 - Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti02:26 - Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı02:19 - Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi00:16 - TPAO yeni bir sondaj gemisi satın aldı00:05 - 10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - Belediye'den, sigarayı bırakan çalışanlarına 250 TL prim00:04 - 4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?00:00 - ÖSYM Sınavlarda Ne Sordu?23:58 - Eğitime kar engeli... 36 şehirde okullar tatil
23:55 - CHP'nin İstanbul il başkanı belli oldu23:39 - Enerji Bir Sen, sattığı aracı geri aldı23:04 - OGM, Orman Muhafaza ve Orman Mühendisi alım sonuçlarını açıkladı22:53 - Adıyaman Cezaevi personeli (müdürler hariç) nakle tabi tutulacak22:43 - Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor22:37 - Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?22:31 - Kılıçdaroğlu: Sözde barış planı yüzyılın Haçlı zihniyetidir22:26 - 43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
ÖSYM Sınavlarda Ne Sordu?
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Sosyal medyada gündem olan kare
4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?
Belediye'den, sigarayı bırakan çalışanlarına 250 TL prim
TPAO yeni bir sondaj gemisi satın aldı
Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti
10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başım açık beni çıkarmayın 1
Kendini inşa etmek 1
asansör 2
Hayat dersi 1
parazit 1
şeyma yıldız 5
Huzur veren şeyler 2
Meb İzni ile tarikat kitapları okullarda 10
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 11 personel alacak
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam