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Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı
 10 Şubat 2020 07:06
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Erdoğan nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.

Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Anadolu Ajansı
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