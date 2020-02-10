FETÖ'nün dinleme kalkanı Yazıcıoğlu davası

FETÖ'nün, dönemin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı'yı yasa dışı dinlemek için BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı kullandığı ortaya çıktı. Hakimler Savcılar Kurumu (HSK) Korgeneral Damcı'nın hukuk dışı dinlenmesiyle ilgili davada görevli FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen firari hakim Mahmut Mavi'nin yazılı savunması için gazeteye ilan verdi. HSK ilanında paralel yapı mensubu olduğu, aldığı emir ve direktifler doğrultusunda emekli Korgeneral Damcı'yı hukuka aykırı dinlediği ve bu dinlemeyi bir kez de uzattığı belirtildi. ava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı 2013'te kendi isteği ile emekliye ayrılmıştı.

Öte yandan FETÖ ile bağlantısı nedeniyle Denizli hakimi olduğu dönemde meslekten ihraç edilen hakim Mahmut Mavi 'nin Zirve Yayınevi davasının da hakimi olduğu tespit edildi. Mavi hakkında 'FETÖ/PDY adlı silahlı terör örgütünün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olduğu' tespiti de yapıldı. Mavi ile birlikte 12 FETÖ'cü hakimin, çeşitli terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçların işlendiği şeklinde sözde iddialarla bazı kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu mensuplarının iletişimlerinin usul ve yasaya aykırı olarak tespit edilmesine, dinlenmesine ve kayda alınmasını sağladıkları belirlendi. Hakimler hakkında yine ilanla tebligat yapılarak, haklarında mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulundukları gerekçesiyle işlem yapılacağı duyuruldu.

HÜSEYİN İSTEMİL