İstanbul'daki ulaşım zammı bugün uygulanmaya başlandı
|10 Şubat 2020 07:52
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar almıştı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.
Yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak
MARMARAY VE METROBÜSE ZAM
Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25 den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95 den 2,50'ye, 3 durak 3,25'den 3,50'ye, 4-9 arası durak 3,4'den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50'den 4,40'a, 16-21 arası durak 3,60'dan 4,60'a, 22-27 arası durak 3,85'den 4,75'e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85'e, 34-43 arası durak ise 4,85'den 5.20'ye çıktı
AKTARMA ÜCRETLERİNE DE ZAM
Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira,ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi
09 Şubat 2020 11:24
|Deprem sonrası bir fırsatçılık daha: Fiyatı 2 katına çıktı
08 Şubat 2020 18:58
|İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zam... İşte yeni fiyatlar
07 Şubat 2020 16:16
|İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
07 Şubat 2020 11:21
|Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
07 Şubat 2020 11:13
|Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi!
06 Şubat 2020 20:58
|Petrol fiyatları aşı umuduyla yükselişte
05 Şubat 2020 19:59
|Bakan'dan Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam açıklaması
04 Şubat 2020 13:17
|Merkez Bankası, Ocak ayı raporunu yayımladı
04 Şubat 2020 11:25
|Bir dal sigaranın enflasyona etkisi 1 puan
04 Şubat 2020 08:06