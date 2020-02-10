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İstanbul'daki ulaşım zammı bugün uygulanmaya başlandı

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak
 10 Şubat 2020 07:52
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İstanbul'daki ulaşım zammı bugün uygulanmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar almıştı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.

Yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak

MARMARAY VE METROBÜSE ZAM

Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25 den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95 den 2,50'ye, 3 durak 3,25'den 3,50'ye, 4-9 arası durak 3,4'den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50'den 4,40'a, 16-21 arası durak 3,60'dan 4,60'a, 22-27 arası durak 3,85'den 4,75'e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85'e, 34-43 arası durak ise 4,85'den 5.20'ye çıktı

AKTARMA ÜCRETLERİNE DE ZAM

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira,ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.
Memurlar.Net
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