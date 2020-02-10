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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
|10 Şubat 2020 07:59
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Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.
Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.
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