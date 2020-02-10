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FETÖ elebaşı adına sahte e-imza

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen adına 2012'de sahte e-imza çıkarıldığı ve bununla 2016'ya kadar 820 işlem yapıldığı tespit edildi. E-imzanın hangi örgütsel işlemlerde kullanıldığı araştırılıyor
 10 Şubat 2020 08:06
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FETÖ elebaşı adına sahte e-imza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda ilginç bir şikayet ulaştı. Şikayette, Fetullah Gülen adına 2012'de avukat Nurullah Albayrak tarafından sahte e-imza çıkarıldığı iddia edildi. Türkiye'de sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından çıkarıldığı belirtilen e-imzanın 2016 tarihinde yenilendiği belirtildi.

820 ŞÜPHELİ İŞLEM

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, elektronik imzanın 30 Nisan 2012 tarihli New York Başkonsolosluğu onaylı vekaletname ile çıkarıldığı, fakat söz konusu vekaletnamede elektronik imza alımına ilişkin yetki bulunmadığı saptandı. Sahte e-imzanın ilk temin edildiği 2012 yılından itibaren 820 adet işlem yapıldığı belirlenirken elektronik imzaların bu işlemlerdeki kullanım tarihi ve zamanına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı. Sahte e-imzanın usulüne uygun yetkilendirme yapılmadığı halde Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından usulüne aykırı olarak çıkarıldığı, bu yasadışı işlemin söz konusu hizmet sağlayıcı firmada görevli FETÖ üyeleri tarafından örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ankara Başsavcılığı,söz konusu yasadışı eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. isimli şirketin merkezinin İstanbul Kozyatağı'nda bulunduğunu belirleyince dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı e-imza ile hangi örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini araştıracak. Örgüt elebaşı Gülen'in bu e-imza ile yaptığı işlemlerin tamamının iptal edilmesi de bekleniyor.

Atakan Irmak
Sabah
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