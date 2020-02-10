'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
|10 Şubat 2020 08:39
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İstanbul Beşiktaş'ta, 4'ü eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiye attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Şeker'in 3 yıldan 14 yıla hapis istendi. Savcılık ifadesinde Şeker, tokat atma anlarının bazılarını hatırlamadığını söyledi.
GÖRÜNTÜLERİN ortaya çıkması ile büyük tepki çeken olay 10 Nisan 2019 akşamı Beşiktaş'taki Dorock XL adlı eğlence mekanında yaşandı. Eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, olaydan 50 gün sonra gözaltına alınmıştı. Şirket avukatı Çağdaş Çelik'in yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, tokat atılan 5 kişinin ifadesi alındı."Şahıs yanıma gelir gelmez bana tokat attı" diyen şirket çalışanı Mustafa Demir ifadesinin devamında "Vurduğu sırada bana hitaben 'yapacağın işi s...m. Adam gibi yönet' dedi" diye konuştu. Enver Doygun isimli ajans sahibi ise "Şahin Şeker, gişede bekleyen Gaye Akıl'a ayağa kalkmasını söyledi. Bunun akabinde bana bir tokat savurdu. Şahıs bu sırada bana 'buradan s..r olup gideceksiniz. Hepinizi öldürtürüm' dedi. Bu sırada Gaye hanıma saldırdı. Araya girmek istediğim esnada yine yüzüme tokatlar savurdu" dedi.
ÖNCE AZAR SONRA TOKAT
Hürriyet'in özel haberine göre Şeker'in, önce ayağa kalkmadığı için azarladığı sonra tokat attığı bir diğer çalışan Gaye Akıl ise ifadesinde şunları kaydetti: "Gişede beklediğim sırada ayağa kalkmamı söyledi. Bunun akabinde bana tokat attı. Şahıs bana hitaben, 'buradan s...r olup gideceksiniz, hepinizi öldürtürüm. Ayağını kırarım, seni öldürürüm' dedi."
VURMUŞUM HATIRLAMIYORUM
Şahin Şeker ise ifadesinde, tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirterek,
olayın yaşandığı mekanın mülk sahibi olduğunu söyledi. Şeker, olay sonrası kapatılan
mekanı, oğlu D. Şeker ile M. A.'nın ortak işlettiğini ifade ederek "Kendilerinden
aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz
konusu mekana gelirim" diyen Şeker ifadesinin devamında "Bir anda öfkelendim.
Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum.
Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım"
dedi. Şeker, konser alanında karşısına çıkan kişiye ilişkin ise "Yine hatırlamıyorum
ama kendisine de vurmuşum" dedi. Şeker, Özgür Aktaş isimli bir diğer çalışana
vurup vurmadığını ise hatırlamadığını söyledi.
Şeker ifadesinin devamında ise "Bir süredir işletme kötü gidiyordu. Oğlum D. ve M., ödemelerini aksatıyordu" bilgisini verdi. Şeker'in avukatı Ali Cem Alıcı ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, yaşanan olayın gerisinde işletmeye ilişkin ticari uyuşmazlıkların yer aldığını öne sürdü.
14 yıl hapsi istendi
Yürütülen soruşturma sonrası Şahin Şeker hakkında 'Basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. 5 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı dosyada Şeker'in 3 yıl 4 aydan 14 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılacak
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