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Anestezi teknikerini öldüren ilaç kanda var evde yok

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşı doktor Özgür Tarhan'ın evinde şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Adli Tıp olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerde genç kadını öldüren Fentanil isimli ilaca rastlamadı.
 10 Şubat 2020 08:42
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Anestezi teknikerini öldüren ilaç kanda var evde yok

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşı doktor Özgür Tarhan'ın evinde şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Adli Tıp olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerde genç kadını öldüren Fentanil isimli ilaca rastlamadı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli TIP İhtisas Kurulu, 13 Ocak'ta Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunduğu raporunda Ayşe Karaman'ın kanında tespit edilen fentanil oranın öldürücü olduğu tespitinde bulundu. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı ise olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerle ilgili olarak hazırladığı raporu 4 Şubat'ta tamamlayarak, dava dosyasına gönderdi. İncelemede genç kadının kanında öldürücü düzeyde olduğu tespit edilen 'Fentanil' isimli ilaca ilişkin herhangi bir tespitin yapılmaması dikkat çekti. Karaman Ailesi'nin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise Hürriyet'e "Ayşe öldükten sonra bunları yok edemeyeceğine göre bu materyaller sanık tarafından yok edildi" dedi.

Dava dosyasında sanık doktorun içinde ilaç bulunan çantasını şüpheli ölümden 8 gün sonra emniyete teslim edildiği belirlendi. Sanık doktor Tarhan, 4 Şubat'taki son duruşmada söz konusu çantayla ilgili "Olay günü polislere çantamın arabamda olduğunu ve alınmasını istedim ancak polisler almadı, delil karartma gibi bir durum yoktur" savunması yaptı.
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