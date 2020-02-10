Cinsel saldırıdan öğretmene ceza
|10 Şubat 2020 08:50
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2018 yılında 6'ncı sınıfta okuyan 3 öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Y.Ç. hapse mahküm edildi.
İstanbul Bahçelievler'deki bir ortaokulda 2018'de müdür yardımcılığı yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Y.Ç. (50) iddiaya göre o dönem 6'ncı sınıf öğrencileri olan S.Y. (12), Z.A. (12) ve B.D.'yi (12) odasına çağırıp kapıyı kilitlemiş ve istismar etmişti. İddiaları yalanlayan ve Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Y.Ç.'nin cezası belli oldu.
İKİ TARAFTAN İTİRAZ
Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: 45 yıla kadar hapsi istenen Y.Ç., mağdur S.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, mağdur B.D.'ye yönelik aynı eyleminden dolayı da 6 yıl 3 ay hapse hükmetti. Hem sanık hem de mağdur avukatları Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme kararı onadığı takdirde ceza 5 yılın üzerinde olduğu için sanık avukatının Yargıtay'a başvuru hakkı doğuyor.
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