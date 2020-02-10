Toplam 9 ilçede eğitime kar engeli

Konya'nın Ereğli, Halkapınar, Seydişehir, Akşehir, Hüyük, Derebucak, Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan eğitime bir gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, kentin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ereğli, Halkapınar, Yunak ve Seydişehir'deki tüm okullar ile Akşehir'deki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Derebucak, Hüyük ve Hadim ilçelerinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca Ereğli'de olumsuz hava koşulları dolayısıyla engelli ve hamile çalışanlara bugün için tatil verildi.

Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına, soğuk ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tosya ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tosya ilçesinde taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Daha önce yapılan açıklamada, kent merkezi ile Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.