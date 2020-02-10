Gözler sicil affı ve borç yapılandırmasında
|10 Şubat 2020 08:53
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Muhaletefin sicil affına ilişkin geçmiş dönemde hazırladığı beş kanun teklifi vardı. Uzmanlar, olası bir yapılandırma düzenlemesinin, 2019 yılı borçlarını da kapsaması ancak bunun için de Mart beyanname döneminden önce yasanın çıkarılıp, ikincil düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini bildiriyor.
Ekonomi yönetiminin, uygulamada yaşanan bazı aksaklıkları gidermek amacıyla hazırlıklarını sürdürdüğü torba kanun teklifi, geçtiğimiz hafta beklenmesine rağmen, TBMM'ye henüz gelmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomideki yıllık gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında kullandığı ifadeler ise sicil affı yanı sıra borçların yeniden yapılandırılması beklentilerini de artırdı.
Bakan Albayrak 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Yapılandırma kararı verilirken bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Borcunu düzenli ödeyen ile ödememeyi huy edinenleri ayırt edecek bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu konularda sahadan bize de bilgiler ve talepler geliyor. Başka bakanlıklarla birlikte toplumun geniş kesimini etkileyecek bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullanmıştı.
Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya ve Hüseyin Gökçe'ye bilgi veren uzmanlar, olası bir yapılandırma düzenlemesinin, 2019 yılı borçlarını da kapsaması ancak bunun için de Mart beyanname döneminden önce yasanın çıkarılıp, ikincil düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdiler.
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