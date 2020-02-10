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Elazığ'a 3 kat sınırı

Erdoğan, Elazığ'da şehir merkezinde yıkılan ve yıkılacak olan yapıların yerine inşa edilecek konutlarda sınırın zemin +3 kat şeklinde olacağını belirtti. Depremzedelere yönelik ilk etapta 6 bin 400 konut yapılması planlanıyor
 10 Şubat 2020 09:11
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Elazığ'a 3 kat sınırı


24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmalarında nerede sona gelindi.

Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan kontroller çerçevesinde 59 bin 300 binadan yüzde 50'sinde çeşitli oranlarda hasar tespit edildi.

İLK ETAPTA 6 BİN 400 KONUT
Depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına başlanırken, ilk etapta 6400 yeni konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

Sürsürü Mahallesi'nde yapılacak olan proje kapsamında 120 adet 3+1 brüt 120 metre karelik, 60 adet 3+1 100 metre karelik daire ile 180 araçlık açık ve kapalı otopark yapılacak.

3 KAT SINIRI OLACAK

Bölgede yapılacak yeni konutlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni konutlarda kat sınırının 3 olacağını açıkladı.

Kırsal bölgelerde tek katlı binaların yapılacağını ve ahırların da bu yapıların yanına inşa edileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir merkezinde yıkılan ve yıkılacak olan yapıların yerine inşa edilecek yapıların ise zemin +3 kat şeklinde olacağını belirtti.

'ALÜVYON ZEMİN' UYARISI YAPMIŞTI

Elazığ depreminin ardından bölgenin zeminini yenisafak.com'a değerlendiren Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz; bölgedeki yapıların alüvyon zemin üzerine kurulu olduğunu bunun da depremin rahatlıkla yayılıp yıkıma yol açabildiğini belirterek, yeni imar planlarında kat sınırlaması getirilmesi gerektiğini ve bu sınırlamanın da 3 katı geçmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Depremin şiddetini artıran alüvyon akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl taşı gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular olarak ifade ediliyor.

DEPREMZEDENİN İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ

Öte yandan söz konusu evlerde bulunan eşyaların tahliyesi de sürüyor. Deprem sonrası ortaya çıkan talep sonrası kiralardaki fahiş fiyatın nakliye tarafında da yaşandığı öne sürüldü. Ortalama 600 TL olan taşıma ücretlerinin 1800 TL'ye kadar çıktığına dikkat çekilirken evini taşıyacak vatandaşların imdadına Jandarma Genel Komutanlığı yetişti.

ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPACAK

Ankara'dan Elazığ'a getirilen Unimog Mercedes marka askeri kamyonetleri eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin hizmetine tahsis eden Jandarma Genel Komutanlığı, bu zor zamanda ücretsiz olarak nakliye hizmeti vererek vatandaşların işini kolaylaştıracak.


6,8'lik depremin ardından Elazığ'daki hasarlı evlerden taşınma işlemleri devam ediyor.

EŞYA, KİRA VE GÜÇLENDİRME DESTEĞİ

Depremden zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlar da belli oldu. Evi tamamen yıkılan vatandaşlara 30 bin lira eşya 10 bin lira da kira yardımı, ağır hasarlı olan ve eşyasını alabilecek olduğu tespit edilen ailelere 11 bin lira kira yardımı, orta hasarlı ev sahiplerine ise 5 bin lira ve 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verilecek.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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