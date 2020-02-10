Mircea Lucescu Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
|10 Şubat 2020 09:30
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Beşiktaş'ta son dakika Mircea Lucescu gelişmesi yaşanıyor...
Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş Yönetimi, uzun bir süredir görüştüğü Mircea Lucescu ile de anlaştı.
Sergen hocaya her konuda destek verecek tecrübeli bir isim getirmek isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi Lucescu'yu ikna etti. Rumen futbol adamı bugün sabah saatlerinde Bükreş'ten İstanbul'a gelecek, ayağının tozu ile Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelecek.
Lucescu'nun geçtiğimiz hafta Bükreş'te görüştüğü yöneticilere, "Bir takımım bir patronu olur. Sergen'in etrafında olup ona gölge olmak, onu rahatsız etmek istemem. Dışarıdan ne destek istenirse veririm ama kulübeye inmem, sahada görünmem. Isterse tecrübelerimi aktarırım, o kadar" şartını öne sürdüğü öğrenildi.
Danışmanlık yapacak
Luce'nin kulübe her konuda danışmanlık yapacağı, kadrosunun yaş ortalaması 30'u geçen Beşiktaş için özellikle altyapıda çalışmalar yapacağı bildirildi. EURO 2020 vizesi alan A Milli Takımımız'ın oluşmasında büyük emek veren Lucescu'nun Avrupa'daki geniş futbolcu ağını da Siyah-Beyazlılar için kullanacağı ifade ediliyor.
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